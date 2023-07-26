Супермаркети «Сільпо» потрапили до переліку найкращих магазинів Європи: які саме

Три супермаркети «Сільпо», які побудували у 2022-2023 роках, увійшли до переліку найкращих магазинів Європи за версією профільного журналу про роздрібну торгівлю European Supermarket Magazine (ESM) .

У 2023 році редакція ESM обрала 29 найкращих магазинів з 15 країн Європи. «Сільпо» знову став єдиним українським ритейлером, магазини якого потрапили до списку.

ESM відзначила такі супермаркети української мережі:

«Сільпо» в Рівному, присвячений емоціям

Відкритий у жовтні 2022 року. Барвистий інтер’єр магазину відображає людські емоції. Посеред торгового залу інсталяція з повітряних куль з простими мріями про теплі почуття.

«Сільпо» в Борисполі, присвячений гелікоптерам у ретрофутуризмі

Відкритий у грудні 2022 року. У дизайні відображені літальні апарати минулого та майбутнього. Тут гостей зустрічає наукова фантастика та вигадані технології, різноманітні гелікоптери, винайдені ще у 20-х роках минулого століття, майбутнє зустрічається з надприродним розумом і незвичними об’єктами.

«Сільпо» у Крюківщині Київської обл., присвячений географічним міфам

Відкритий у квітні 2023 року. Дизайн розповідає про помилкові відкриття та відомі географічні міфи. Наприклад, як Христофор Колумб з експедицією досяг берегів Північної Америки, помилково вважаючи, що прибув до Індії. Чи давній міф про те, що Земля тримається на трьох китах, чи на слонах та черепасі.

Окрім України, у цьогорічному журналі представлені супермаркети з Австрії, Німеччини, Італії, Швейцарії, Нідерландів, Бельгії, Італії, Болгарії, Мальти, Андорри, Ірландії, Хорватії, Польщі та Латвії.