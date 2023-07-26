«Укрзалізниця» показала новий міжнародний квиток без російської мови

«Укрзалізниця» представила проєкт нового електронного міжнародного квитка. Документ буде двомовний: українською та англійською.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

«Процес українізації залізниці йде узгодженим графіком. До кінця 2023 матимемо ще низку формально узгоджених та юстованих бланків, оновлених вивісок, навігації тощо», — зазначили в компанії.

Попри те, що наразі новий шаблон перебуває на узгодженні партнерами, з документу вже прибрали залишки російської мови в інформаційних блоках під час повернення квитків.

Фото: «Укрзалізниця»