«Укрзалізниця» показала новий міжнародний квиток без російської мови

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Ірина Маймур
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«Укрзалізниця» представила проєкт нового електронного міжнародного квитка. Документ буде двомовний: українською та англійською.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

«Процес українізації залізниці йде узгодженим графіком. До кінця 2023 матимемо ще низку формально узгоджених та юстованих бланків, оновлених вивісок, навігації тощо», — зазначили в компанії.

Попри те, що наразі новий шаблон перебуває на узгодженні партнерами, з документу вже прибрали залишки російської мови в інформаційних блоках під час повернення квитків.

Фото: «Укрзалізниця»

Опубліковано: 26 липня 2023
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