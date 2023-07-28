Студенти з Луцька створили «Баггі-ПАТРУЛЬ» для ЗСУ

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Ірина Маймур
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Студенти Луцького національного технічного університету разом із науковими наставниками створили автомобіль «Баггі-ПАТРУЛЬ». Незабаром його передадуть на потреби ЗСУ.

Про це повідомили на сайті вишу.

Спершу студенти та їхні наставники розробили концепцію та проєкт автомобіля «Баггі-ПАТРУЛЬ». Потім вони виготовили заготовки, зварили, пофарбували та зібрали авто й реалізували проєкт у металі. Загалом робота студентів тривала пів року.

Нині автомобіль проходить ходові випробування. Після допрацювання всіх деталей «Баггі-ПАТРУЛЬ» передадуть на потреби військових.

Особливості такого автомобіля — хороша динаміка, керованість, стійкість і прохідність. За словами розробників, це досить перспективний засіб для патрулювання територій.

«Для наших збройних сил — це можливість використовувати порівняно не дорогий, утім максимально динамічний і зручний засіб для виконання низки завдань у воєнних умовах», — зазначають у виші.

Фото: ЛНТУ

Опубліковано: 28 липня 2023
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