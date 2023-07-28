У Бучі безпілотники доставлятимуть ліки до медзакладів

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Ірина Маймур
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У Бучанській громаді безпілотники доставлятимуть гуманітарні вантажі, лікарські засоби й компоненти крові до медзакладів.

Про це повідомили в Бучанській міській раді.

БПЛА білого кольору із червоними крилами (розмах крила — 3 м) матимуть жовто-блакитне маркування на нижній частині корпусу. Вони можуть літати декілька разів на день у світлу пору доби на висоті 100–300 м. Звук у них майже відсутній.

Наближаючись до медзакладу, БПЛА будуть знижуватися до 20–40 м і скидатимуть вантажі в жовто-блакитних боксах на парашуті. Посадка вантажу відбуватиметься у визначеній зоні з точністю приземлення до 5–10 м.

Польоти координуватимуть військові підрозділи регіону в режимі реального часу. Бучанська громада — одна з перших, яка реалізує новий проєкт.

Раніше ми писали, що команда розробників із Запоріжжя створила розвідувальний безпілотник для ЗСУ.

Фото: Бучанська міськрада

Опубліковано: 28 липня 2023
Буча
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