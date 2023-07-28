На Прорізній відкрили Arka cafe-bar з іспанською та мексиканською кухнею

На Прорізній відкрився заклад зі стравами мексиканської та іспанської кухонь Arka cafe-bar. Це перезапуск зі зміною концепції ресторану Melange, який раніше працював на проспекті Героїв Сталінграду, 14Г.

Заклад має два зали і терасу. Сніданки готують цілий день, можна замовити два види солодких сирників, кілька видів тортильї та «булочку халу» з сезонними ягодами та шоколадом.

Крім того в меню є тако, тартар і карпачо, мідії, ризото та баскський чизкейк.