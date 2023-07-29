Зеленський ветував виділення 574 млн грн на добудову музею Голодомору в Києві

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Валерія Гуржий
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Президент України Володимир Зеленський ветував законопроект про виділення додаткових 573,9 млн грн на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду.

Про це повідомив нардер Ярослав Железняк.

Йдеться про законопроєкт №9437, який передбачав внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2023 рік.

Нагадаємо, Національний музей Голодомору-геноциду почали будувати у 2008 році неподалік від Києво-Печерської лаври. У 2010 році відкрили першу частину – меморіал, друга черга передбачає будівництво музею. Комплекс будують за проєктом польської архітектурної студії Nizio Design та української компанії Project Systems LTD. Раніше архітектор Мирослав Нізьо зі студії Nizio Design також працював над Музеєм історії польських євреїв Polin.

Фото: Музей Голодомору

Опубліковано: 29 липня 2023
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