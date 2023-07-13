На добудову музею Голодомору в Києві виділять 574 мільйони гривень

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував ухвалити законопроєкт про виділення з держбюджету 573 мільйонів гривень на завершення будівництва та введення в експлуатацію другої черги національного музею Голодомору в Києві.

Про це повідомляє пресслужба апарату ВРУ.

За словами голови Комітету з питань бюджету ВР Роксолани Підласої, ініціатива є збалансованою та не передбачає збільшення видатків державного бюджету на поточний рік.

Зазначається, що це дозволить у короткий термін завершити весь комплекс будівельних робіт.

Нагадаємо, Національний музей Голодомору-геноциду почали будувати у 2008 році неподалік від Києво-Печерської лаври. У 2010 році відкрили першу частину – меморіал, друга черга передбачає будівництво музею. Комплекс будують за проєктом польської архітектурної студії Nizio Design та української компанії Project Systems LTD. Раніше архітектор Мирослав Нізьо зі студії Nizio Design також працював над Музеєм історії польських євреїв Polin.

Фото: Музей Голодомору