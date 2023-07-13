На добудову музею Голодомору в Києві виділять 574 мільйони гривень

481
Марія Іващук
share share

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував ухвалити законопроєкт про виділення з держбюджету 573 мільйонів гривень на завершення будівництва та введення в експлуатацію другої черги національного музею Голодомору в Києві.

Про це повідомляє пресслужба апарату ВРУ.

За словами голови Комітету з питань бюджету ВР Роксолани Підласої, ініціатива є збалансованою та не передбачає збільшення видатків державного бюджету на поточний рік.

Зазначається, що це дозволить у короткий термін завершити весь комплекс будівельних робіт.

Нагадаємо, Національний музей Голодомору-геноциду почали будувати у 2008 році неподалік від Києво-Печерської лаври. У 2010 році відкрили першу частину – меморіал, друга черга передбачає будівництво музею. Комплекс будують за проєктом польської архітектурної студії Nizio Design та української компанії Project Systems LTD. Раніше архітектор Мирослав Нізьо зі студії Nizio Design також працював над Музеєм історії польських євреїв Polin.

Фото: Музей Голодомору

Опубліковано: 13 липня 2023
Музей Голодомора
share share
Дивіться, як може виглядати після реставрації синагога XVIII століття на Львівщині Дивіться, як може виглядати після реставрації синагога XVIII століття на Львівщині Розмовний чатбот Bard від Google запрацював в Україні Розмовний чатбот Bard від Google запрацював в Україні Декомунізація «Батьківщини-матері»: ДІАМ видала дозвіл на заміну радянського герба Декомунізація «Батьківщини-матері»: ДІАМ видала дозвіл на заміну радянського герба Фаршировані персики: неймовірний літній десерт Фаршировані персики: неймовірний літній десерт У Дніпрі встановлять перші «берлінські подушки», що змушують автівки знижувати швидкість У Дніпрі встановлять перші «берлінські подушки», що змушують автівки знижувати швидкість Найкращі серіали року: оголошено номінантів на «Еммі» – 2023 Найкращі серіали року: оголошено номінантів на «Еммі» – 2023 Мультфільм «Мавка. Лісова пісня» здобув нагороду на італійському фестивалі анімації Мультфільм «Мавка. Лісова пісня» здобув нагороду на італійському фестивалі анімації Олександрівську лікарню хочуть реконструювати і побудувати там паркінг Олександрівську лікарню хочуть реконструювати і побудувати там паркінг
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.