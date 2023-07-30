В Одесі суд повернув укриття у власність орендарям, які перетворили його на смітник

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Валерія Гуржий
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В Одесі суд постановив повернути укриття колишнім орендарям, які використовували його як звалище. Напередодні волонтери зробили там ремонт та відкрили для містян.

Про це пише волонтер Олександр Яковенко.

Єдине укриття в величезному парку Шевченко у центрі Одеси було забите дошками та закидане сміттям. Команда "Зеленого театру" виявила ініціативу, звернулась до Фонду державного майна та отримала дозволи взяти приміщення в оренду та за власний кошт перетворила смердючий підвал на сховище, яке завжди доступне для будь-кого. Його повністю відремнотували, зробили вентиляцію, wi-fi, туалет і воду для мешканців міста.

Повідомляється, що після чого минулі орендарі подали в суд на Фонд державного майна, що вони не продовжили саме з ними договір.

"Що робить суд? Ні, суд не штрафує їх за закрите та занедбане укриття та створення ризику життям сотень людей, які живуть поруч. Суддя господарського суду Одеської області вирішує, що укриття треба забрати у людей та віддати назад тим людям, які його використовували як смітник", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що причиною є те, що Фонд державного майна відправив лист про розірвання договору минулому орендарю «не належним чином».

Фото: Олександр Яковенко

Опубліковано: 30 липня 2023
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