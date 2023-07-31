Ecola почала приймати вторсировину поштою

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Валерія Гуржий
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Київська станція Ecola почала приймати вторсировину поштою. Відправити її можна з усіх регіонів за межами обслуговування еколерів

Правила здачі вторсировини:

  1. Приймають сировину "Новою Поштою" виключно в коробках на 30 кг;
  2. Вартість послуги — 339 грн за одну таку коробку;
  3. Правила сортування залишаються такими ж, як і для звичайного замовлення на вивіз;
  4. Одна коробка = одне відправлення;
  5. Не приймаються відправлення, які містять сировину, яку не приймає станція;
  6. Замовлення обов'язково треба зареєструвати на сайті, інакше його не приймуть.

Відправлення треба відправляти на відділення №1 "Нової Пошти" в місті Київ. Дані отримувача: ім'я - Екола, прізвище - К, телефон - +380685186518.

Фото: Ecola

Опубліковано: 31 липня 2023
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