Київська станція Ecola почала приймати вторсировину поштою. Відправити її можна з усіх регіонів за межами обслуговування еколерів
Правила здачі вторсировини:
- Приймають сировину "Новою Поштою" виключно в коробках на 30 кг;
- Вартість послуги — 339 грн за одну таку коробку;
- Правила сортування залишаються такими ж, як і для звичайного замовлення на вивіз;
- Одна коробка = одне відправлення;
- Не приймаються відправлення, які містять сировину, яку не приймає станція;
- Замовлення обов'язково треба зареєструвати на сайті, інакше його не приймуть.
Відправлення треба відправляти на відділення №1 "Нової Пошти" в місті Київ. Дані отримувача: ім'я - Екола, прізвище - К, телефон - +380685186518.
Фото: Ecola