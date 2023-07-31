Створили сканер, що визначає товари брендів, які досі працюють на ринку рф

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Ірина Маймур
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Київська школа економіки створила сканер штрихкодів, який допоможе визначити товари понад 7500 компаній, що досі працюють на ринку рф.

«Компанія, які не виходять з росії, розуміють одну мову тільки — прибутку. Тому не купуйте продукти цих компаній. Але як це зробити на практиці? Ось є сканер від KSE Institute команди «Самосанкції/Leave Russia», — написав президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.

Щоби скористатися сканером, треба перейти за цим посиланням і навести камеру на штрихкод необхідного товару.

Також сервіс доступний у Telegram-боті.

Сканер штрихкодів створили за допомогою ChatGPT в межах проєкту «Самосанкції». Наразі він доступний українською і англійською мовами.

Фото: Київська школа економіки

Опубліковано: 31 липня 2023
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