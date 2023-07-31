Створили сканер, що визначає товари брендів, які досі працюють на ринку рф

Київська школа економіки створила сканер штрихкодів, який допоможе визначити товари понад 7500 компаній, що досі працюють на ринку рф.

«Компанія, які не виходять з росії, розуміють одну мову тільки — прибутку. Тому не купуйте продукти цих компаній. Але як це зробити на практиці? Ось є сканер від KSE Institute команди «Самосанкції/Leave Russia», — написав президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.

Щоби скористатися сканером, треба перейти за цим посиланням і навести камеру на штрихкод необхідного товару.

Також сервіс доступний у Telegram-боті.

Сканер штрихкодів створили за допомогою ChatGPT в межах проєкту «Самосанкції». Наразі він доступний українською і англійською мовами.

Фото: Київська школа економіки