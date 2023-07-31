Українці створили підставку для ніг і зібрали на Kickstarter понад $23 000

Українці з компанії VILNO створили підставку для ніг FootRester, яка робить сидіння за комп’ютером зручнішим, і представили її на Kickstarter.

Наразі зібрано вже понад $23 000, пише dev.ua.

VILNO заснували два брати — Данило й Назар з України. Зараз вони живуть в США і створюють різноманітні девайси для покращення постави, здоров’я хребта й продуктивності.

FootRester — це регульована підставка для ніг із масажними роликами й подушкою з піни з ефектом пам’яті. Підставка допомагає зняти біль у ногах і спині, розслабляє за допомогою масажу ніг і служить оргономічною опорою для ніг для запобігання сутулості.

Фото: Kickstarter