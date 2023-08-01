Україна отримала понад 500 акумуляторів Tesla Powerwall для шкіл, лікарень і дитсадків

Україна отримала від польських партнерів 508 акумуляторів Tesla Powerwall для соціальної та критичної інфраструктури.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Tesla Powerwall забезпечуватимуть електроенергією школи, лікарні, дитсадки тощо. За його словами, акумулятори Tesla Powerwall є ефективним рішенням під час ракетного терору агресора.

«Завдяки їм лікарі рятуватимуть життя, вчителі проводитимуть уроки, а українці залишатимуться на зв’язку з безперебійною роботою Starlink в окремих локаціях», — зазначив Федоров

Tesla Powerwall заряджаються від звичайної електрики та тримають заряд до 14 годин.

Торік 50 таких акумуляторів забезпечили лікарні й амбулаторії прифронтових міст Донецької та Миколаївської областей доступом до електроенергії.

Фото: скриншот з відео Михайла Федорова