Дивіться, як у Львові вулицю зробили комфортною для велосипедистів, автомобілістів та пішоходів

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Валерія Гуржий
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Вулицю Пекарську у Львові зробили комфортною для всіх - автомобілістів, пішоходів та велосипедистів.

Про це повідомило ЛКП "Інститут просторового розвитку"

До реконструкції вулиці Пекарська та Шімзерів були незручними для всіх.

Проєкт був покликаний трансформувати Пекарську та Шімзерів на «вулицю для всіх». Це концепція, за якою на вуличному просторі комфортно почувалися б і пішоходи, і велосипедисти, і автомобілісти.

Не просто щось підлатати і відтворити ще радянську інфраструктуру, а власне переосмислити вуличний простір і обрати європейський підхід, коли вуличне середовище стає зручним для всіх і виконує функцію не лише транзиту, а й доступного громадського простору.

Однією з особливостей цієї магістральної вулиці є те, що на ній відсутній рух громадського транспорту. Водночас тут розташована велика кількість медичних установ, сам медуніверситет, його навчальні корпуси та гуртожитки і навіть Ботанічний сад.

А отже, тут завжди багато пішоходів та приватних авто. Було дві смуги руху, одна з яких постійно була запаркована, а ще було хаотичне паркування на тротуарах, а значить, незручності для пішоходів.

Реконструкція тривала практично рік. На вулиці вимостили хідники та замінили усі комунікації: каналізацію, водопровід, дві теплотраси, газові мережі і всі під’єднання до будинків, а також облаштували освітлення. А ще - оновили тротуари для пішоходів, створили окрему доріжку для велосипедистів, законні паркувальні кишеньки для автомобілів, «освіжили» відпочинкову зону біля медунівеситету. А також облаштували невеличні громадські простори з лавками та озелененням замість демонтованих МАФів.

Фото: ЛКП "Інститут просторового розвитку"

Опубліковано: 01 серпня 2023
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