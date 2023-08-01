Документальну стрічку «Україна: Материнська війна» номінували на «Еммі»

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Ірина Маймур
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Документальна стрічка «Україна: Материнська війна» номінована на американську телевізійну премію «Еммі».

Це 60-хвилинний фільм кореспондентки Моллі Хантер, який минулого року відзняв телеканал NBC News. У стрічці йдеться про п’ятьох українських жінок, життя яких повністю змінює повномасштабне вторгнення росії. Кожна з них вижила, борючись по-своєму.

Робота «Україна: Материнська війна» представлена у номінації Outstanding Recorded News Special («Найкращий новинний спешл»).

Церемонія нагородження у 2023 році запланована на 18 вересня.

Фото: кадри зі стрічки «Україна: Материнська війна»

Опубліковано: 01 серпня 2023
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