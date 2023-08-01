На Львівщині замок 17 століття повернули у власність держави

598
Валерія Гуржий
share share

У Старому Селі, що у Львівському районі, повернули у власність держави Старосільський замок 17 століття, який перебував у аварійному стані. Фортифікація має значення пам’ятки архітектури національного значення.

Про це пише Tvoemisto.tv.

Згідно з ухвалою Господарського суду Львівської області, у 2010 році Львівська ОДА та ТзОВ «Кріс» уклали договір концесії, за яким замок передали у користування останнім. Проте товариство зобов’язувалось доглядати за ним та здійснювати експлуатацію будівлі з метою задоволення громадських та культурних потреб.

Вже при перевірці в кінці 2022 року під час обстеження замку виявили, що він зазнає руйнації та перебуває у аварійному стані. Також, оскільки об’єкт не ввели в експлуатацію, концесіонер не сплачував платежі за договором.

Як наслідок, суд задоволив позов Львівської обласної прокуратури до приватного товариства про розірвання концесійного договору та повернення державі пам’ятки архітектури національного значення.

Фото: Карпатіум

Опубліковано: 01 серпня 2023
share share
"Американська історія жахів" з Кім Кардаш’ян та "Убивства в одній будівлі" з Меріл Стріп: 10 серіалів серпня "Американська історія жахів" з Кім Кардаш’ян та "Убивства в одній будівлі" з Меріл Стріп: 10 серіалів серпня У Києві встановили спільні світлофори для пішоходів і велосипедистів: де саме У Києві встановили спільні світлофори для пішоходів і велосипедистів: де саме Документальну стрічку «Україна: Материнська війна» номінували на «Еммі» Документальну стрічку «Україна: Материнська війна» номінували на «Еммі» На Дарниці відкрили інклюзивний освітній центр для дітей Play Hub in Ukraine: що там є На Дарниці відкрили інклюзивний освітній центр для дітей Play Hub in Ukraine: що там є Київ втратив 2,4 млрд гривень через зупинки транспорту під час тривог Київ втратив 2,4 млрд гривень через зупинки транспорту під час тривог Мінвідновлення показало типові проєкти дитсадків, шкіл і адмінбудівель із підземними укриттями Мінвідновлення показало типові проєкти дитсадків, шкіл і адмінбудівель із підземними укриттями Дивіться, як у Львові вулицю зробили комфортною для велосипедистів, автомобілістів та пішоходів Дивіться, як у Львові вулицю зробили комфортною для велосипедистів, автомобілістів та пішоходів На проспекті Івасюка облаштовують велосипедні доріжки: фото На проспекті Івасюка облаштовують велосипедні доріжки: фото
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.