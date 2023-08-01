На Львівщині замок 17 століття повернули у власність держави

У Старому Селі, що у Львівському районі, повернули у власність держави Старосільський замок 17 століття, який перебував у аварійному стані. Фортифікація має значення пам’ятки архітектури національного значення.

Про це пише Tvoemisto.tv.

Згідно з ухвалою Господарського суду Львівської області, у 2010 році Львівська ОДА та ТзОВ «Кріс» уклали договір концесії, за яким замок передали у користування останнім. Проте товариство зобов’язувалось доглядати за ним та здійснювати експлуатацію будівлі з метою задоволення громадських та культурних потреб.

Вже при перевірці в кінці 2022 року під час обстеження замку виявили, що він зазнає руйнації та перебуває у аварійному стані. Також, оскільки об’єкт не ввели в експлуатацію, концесіонер не сплачував платежі за договором.

Як наслідок, суд задоволив позов Львівської обласної прокуратури до приватного товариства про розірвання концесійного договору та повернення державі пам’ятки архітектури національного значення.

Фото: Карпатіум