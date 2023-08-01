Lviv Croissants запрошують у магічний світ «Мавка. Лісова пісня» і дарують гранти на навчання

Перший український фастфуд Lviv Croissants запрошує Гостей поринути в магічну атмосферу “Мавка. Лісова пісня” і виграти грант на навчання дитини.

Про колаборацію

Прокат мультфільму “Мавка. Лісова пісня” показав, що дорослі, як і діти, вірять у дива і перемогу добра над злом. На перегляд приходили і підлітки, і родини без дітей, і молодь зі своїми батьками, тому Lviv Croissants також вирішили привнести часточку магії у свої заклади.

З 1 серпня 2023 року в усіх пекарнях Lviv Croissants в Україні та Польщі можна буде доторкнутись до світу “Мавка. Лісова пісня”, відволіктися від буденності, створити унікальний контент, виграти тематичні подарунки та грант на навчання дитини.

Про розіграш “Хочу грант на навчання”

З 1 серпня кожен гість Lviv Croissants віком до 16 років зможе взяти участь у розіграші одного з 10 грантів на навчання. Це може бути будь-який гурток або курс, який допоможе дитині опанувати нові навички та наблизитись до здійснення своєї мрії.

«Ми у Lviv Croissants завжди раді нашим маленьким Гостям і вчимося у них креативності та свободі самовираження, – говорить Андрій Галицький, співвласник мережі Lviv Croissants. – А ще точно знаємо, що вони – наше майбутнє. Вони виростуть і будуть творити нову Україну. Наша першочергова задача – дати їм якісну освіту».

Розіграш «Хочу грант на навчання» від Lviv Croissants триватиме до 12 вересня 2023 року в усіх пекарнях України.

Про активності

Аби Гостям Lviv Croissants було легше повірити в дива і відкрити в собі суперздібності, ми прикрасили наші пекарні магічним декором, створили спеціальні маски для Instagram та Tik-Tok, підготували тематичне пакування і сувеніри із зображенням персонажів «Мавка. Лісова пісня»: тимчасові тату, наліпки, мильні бульбашки. Також на відвідувачів чекає безліч розіграшів та цінних подарунків з мотивами мультфільму.

Lviv Croissants є соціально відповідальним бізнесом, тому в рамках колаборації з «Мавка. Лісова пісня» підтримує Благодійний фонд “Діти Героїв”, який опікується дітьми, що втратили одного або обох батьків під час війни. Уміння допомагати іншим – наша національна суперздатність.

Про Lviv Croissants

Lviv Croissants – це національна франчайзингова мережа пекарень, яка спеціалізується на приготуванні великих хрустких круасанів із ситними та солодкими начинками. Це унікальний український фастфуд, який зробив революцію на ринку, змінивши сприйняття круасанів як випічки до сніданку. Lviv Croissants – це: 148 пекарень в Україні та 8 у Польщі, понад 1 млн задоволених клієнтів, 8 років досвіду та довіри, лідерські позиції на ринку, власний мобільний додаток з програмою лояльності.

Про «Мавка. Лісова пісня»

«Мавка. Лісова пісня» – український 3D анімаційний фільм за мотивами драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» та образів народної міфології. Став найкасовішим українським фільмом усіх часів та найкасовішим анімаційним релізом в українському прокаті, зібравши за 20 тижнів прокату понад 152 млн грн. Окрім України кінотеатральний прокат проходить у понад 80 країнах світу.

БФ «Діти Героїв» допомагає дітям, які втратили одного чи обох батьків внаслідок повномасштабного вторгнення рф. Фонд надає першочергову фінансову допомогу, психологічну та юридичну підтримку, сприяє освіті та розвитку дітей до їхнього повноліття. На сьогодні до БФ “Діти Героїв” долучилося понад 5700 дітей.