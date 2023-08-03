У Луврі вперше з’явилися підписи українською. Там показують ікони з Музею Ханенків

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Ірина Маймур
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У червні в Луврі відкрили виставку синайських ікон з Музею Ханенків, яким понад півтори тисячі років. Експонати з України тут показують уперше за понад десять років.

У жовтні 2022 року керівниця Музею Ханенків Юлія Ваганова поспілкувалася з колегами з Лувру й дізналася, що там відкривають новий відділ візантійського мистецтва. Тоді вона запропонувала французьким музейникам попрацювати з іконами, що наявні в колекції Ханенків. У Луврі одразу погодилися, розповіла Юлія виданню The Village Україна.

Ідеться про п’ять ікон шостого-сьомого століття: «Святі Сергій і Вакх», «Святий Іоанн Хреститель», «Богородиця з Дитям» і «Святі Платон і Гликерія», а також мікромозаїчну ікону Святого Миколая кінця 13 століття.

Наразі в Луврі їх можна побачити в залі, розташованому між частинами «Греції» та «Рима». Експонати музею вперше мають підписи українською.

«У нас із колегами не було за це боротьби», — зазначила Юлія Ваганова.

Також є підписи французькою і англійською мовами.

Коли стартувала виставка в Луврі, українські музейники дізналися, що ікону з образами Сергія і Вакха вважають власним символом представники віруючої спільноти ЛГБТК+. Деякі з них навіть друкували цей образ на футболках. Вони цікавилися, чи все в порядку із цією іконою, зазначає керівниця Музею Ханенків.

Після виставки ікони будуть рік або півтора досліджувати будуть досліджуватися у лабораторіях Національного центру досліджень та реставрації музеїв Франції. Потім їх повернуть до України. Наприкінці вересня в Луврі пройде науково-професійна дискусія, присвячена українській спадщині.

Фото: Музей Ханенків, The Village Україна

Опубліковано: 03 серпня 2023
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