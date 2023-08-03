Мультфільм «Мавка. Лісова пісня» можна буде переглянути онлайн: коли та де

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Ірина Маймур
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З 24 серпня «Мавка. Лісова пісня» стане доступною в онлайн-кінотеатрі Sweet TV.

У компанії зазначають, що переглянути фільм легально можна лише на їхній платформі. Його поява на інших ресурсах — це піратство.

У липні в інтерв’ю «Телеграфу» продюсерка проєкту Ірина Костюк повідомила, що після появи «Мавки» на одній із діджитал-платформ буде телевізійна прем’єра.

Нагадаємо, що «Мавка. Лісова пісня» отримала статус найкасовішого анімаційного проєкту за всю історію українського кінопрокату.

Фото: кадр з «Мавка. Лісова пісня»

Опубліковано: 03 серпня 2023
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