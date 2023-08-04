Біля Контрактової площі запрацював більярдний бар «Кий» від власників HVLV і BGRN

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Ірина Маймур
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На Верхньому Валу розпочав роботу більярдний бар «Кий».

Його відкрили співзасновники HVLV і BGRN Юрій Погребняк та Андрій Янковський, а також Андреас Бьош, пише The Village Україна.

Наразі заклад працює в тестовому режимі. Офіційне відкриття відбудеться 6 серпня.

«Кий» розташували над новою залою «Хвильового», яку відкрили на початку 2020 року. Увійти до закладу на другому поверсі можна через під’їзд із вулиці Верхній Вал.

Раніше в цьому приміщенні знаходився магазин шпалер. Тепер же тут облаштували простір із п’ятьма столами для пулу, контактною барною стійкою, діджей-плейсом та окремою кімнатою зі столом для настільного футболу, PlayStation 5 і диванами. Уздовж зали поставили стійки, вінтажні тумбочки і стільці.

Серед алкогольних напоїв у закладі є коктейлі, пиво та вино. До них можна замовити закуски. У майбутньому хочуть додати в меню роли в лаваші з куркою і рибою.

Ціни: коктейль Gin & Tonic — 200 грн, коктейль Negroni — 240 грн, коктейль Old Fashioned — 260 грн, пиво Kyiv Lager — 120 грн, пиво Brewdog Punk IPA — 170 грн, сидр Yablo — 130 грн

Адреса: вулиця Верхній Вал, 18

Режим роботи: 15:00–22:00 (по буднях), 13:00–22:00 (у вихідні)

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Фото: Серж Хуцану/The Village Україна

Опубліковано: 04 серпня 2023
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