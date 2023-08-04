Карасі, равлики та раки: У Львові відкрили ресторан-ринок «Річка»

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Марія Іващук
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На площі Ринок у Львові 24 липня відкрили рибний ресторан-ринок «Річка» мережі "Чорноморка".

У закладі можна вибрати рибу прямо з вітрини та живих раків з басейну, щоб їх приготували на місці.

У меню: карасі, коропи, окуні, сазани, соми, щуки, форелі, товстолоби, раки і равлики. Із напоїв: квас, лимонад, Придунайське вино та настоянки.

Ціни: щуки по-київськи – 286 грн, запечений сом з томатами та бринзою – 385 грн, ризото з качиною грудкою — 368 грн, вершковий суп з равликами — 276 грн, форшмак з форелі — 155 грн, річковий суп – 168 грн
Адреса: Львів, площа Ринок, 31
Режим роботи: щодня з 10:00 до 23:00
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Опубліковано: 04 серпня 2023
Чорноморка Львів
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