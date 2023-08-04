Карасі, равлики та раки: У Львові відкрили ресторан-ринок «Річка»

На площі Ринок у Львові 24 липня відкрили рибний ресторан-ринок «Річка» мережі "Чорноморка".

У закладі можна вибрати рибу прямо з вітрини та живих раків з басейну, щоб їх приготували на місці.

У меню: карасі, коропи, окуні, сазани, соми, щуки, форелі, товстолоби, раки і равлики. Із напоїв: квас, лимонад, Придунайське вино та настоянки.