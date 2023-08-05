Spiv Brativ та Tarabarova: на ВДНГ відбудеться благодійний ярмарок

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Валерія Гуржий
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Сьогодні, 5 серпня, на ВДНГ відбудеться благодійний ярмарок у якому візьмуть участь Енджі Крейда, Tarabarova та Spiv Brativ.

На події можна буде придбати ексклюзивні вироби від українських майстрів та за донати взяти участь у майстер-класах, зокрема, приготувати смачні страви разом з учасником проєкту «Майстер Шеф» Андрієм Колісником.

Таймінг заходу:

13:00 – 15:00 – кулінарні майстер-класи

17:00 – виступ та танцювальний майстер-клас від хореографа «Танців з зірками» Макса Леонова та учасниці проєкту Карини Статищак.

17:30 – піаніст-імпровізатор Григорій Попович

18:30 – Юрій Вольф-Вурдалак

19:30 – Tarabarova

20:00 – Енджі Крейда

20:30 – Spiv Brativ

Вхід вільний. Зібрані кошти з донатів підуть на допомогу з евакуацією та подальшою стабілізацією поранених військових.

Фото: ВДНГ

Опубліковано: 05 серпня 2023
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