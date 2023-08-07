Буковинський вінок, зливана каша й напій «Варена»: до культурної спадщини України внесли ще три елементи

Мінікульт додав до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України три нові позиції.
Про це йдеться в наказі за 26 липня.
Зазначається, що нематеріальну спадщину поповнили:
- буковинський урочистий вінок із ковилою. Він є важливим складником весільного обряду у селах Рідківці, Топорівці, Магала та Чорнівка Чернівецької області;
- обряд приготування зливаної каші. Йдеться про обрядову пшоняну кашу, яку варять на Дніпропетровщині, зокрема в Карнаухівці, Романковому, Тритузному та Кам’янському;
- технологія приготування обрядового напою «Варена» в селі Боромля на Сумщині. Його готували й готують щороку на дні, присвячені поминанню померлих.
Наразі, відповідно до сталої процедури Мінкульту, територіальні громади мають подати у відомство плани охорони елементів. До розроблення планів повинні залучити громадськість.
Фото: пресслужба МКІП