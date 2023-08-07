Буковинський вінок, зливана каша й напій «Варена»: до культурної спадщини України внесли ще три елементи

88
Ірина Маймур
share share

Мінікульт додав до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України три нові позиції.

Про це йдеться в наказі за 26 липня.

Зазначається, що нематеріальну спадщину поповнили:

  • буковинський урочистий вінок із ковилою. Він є важливим складником весільного обряду у селах Рідківці, Топорівці, Магала та Чорнівка Чернівецької області;
  • обряд приготування зливаної каші. Йдеться про обрядову пшоняну кашу, яку варять на Дніпропетровщині, зокрема в Карнаухівці, Романковому, Тритузному та Кам’янському;
  • технологія приготування обрядового напою «Варена» в селі Боромля на Сумщині. Його готували й готують щороку на дні, присвячені поминанню померлих.

Наразі, відповідно до сталої процедури Мінкульту, територіальні громади мають подати у відомство плани охорони елементів. До розроблення планів повинні залучити громадськість.

Фото: пресслужба МКІП

Опубліковано: 07 серпня 2023
share share
У Львові біля Краківського ринку відреставрували історичну браму У Львові біля Краківського ринку відреставрували історичну браму Під час ремонту на вулиці Пирогова не встановили жодного дощоприймальника Під час ремонту на вулиці Пирогова не встановили жодного дощоприймальника У Києві повністю демонтували Дегтярівський шляхопровід У Києві повністю демонтували Дегтярівський шляхопровід В Ірпені хочуть запустити автобуси до Києва з кондиціонерами В Ірпені хочуть запустити автобуси до Києва з кондиціонерами Дивіться, як у Чернігові відновили мереживний будинок на вулиці Музейній Дивіться, як у Чернігові відновили мереживний будинок на вулиці Музейній Дивіться, який кемпер-парк відкрився на Гідропарку із видом на Дніпро Дивіться, який кемпер-парк відкрився на Гідропарку із видом на Дніпро Активісти вийшли на мітинг проти будівництва ЖК H2О на Осокорках Активісти вийшли на мітинг проти будівництва ЖК H2О на Осокорках У серпні в Києві зросли ціни на оренду квартир У серпні в Києві зросли ціни на оренду квартир
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.