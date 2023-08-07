Буковинський вінок, зливана каша й напій «Варена»: до культурної спадщини України внесли ще три елементи

У Львові біля Краківського ринку відреставрували історичну браму

Під час ремонту на вулиці Пирогова не встановили жодного дощоприймальника

У Києві повністю демонтували Дегтярівський шляхопровід

В Ірпені хочуть запустити автобуси до Києва з кондиціонерами

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Активісти вийшли на мітинг проти будівництва ЖК H2О на Осокорках

У серпні в Києві зросли ціни на оренду квартир