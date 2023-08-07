Дивіться, який кемпер-парк відкрився на Гідропарку із видом на Дніпро

У Києві на Гідропарку відкрився кемпер-парк "Мінімаліст" із видом на лавру, Дніпро та правий берег.

У наявності є два кемпери. Перший розрахований на двох гостей. Він має велике ліжко, що трансформується в обідній стіл, диван та компактний душ, щоб відчути весь дух подорожі на кемпері.

Холодильник, гаряча вода та обігрів для прохолодних вечорів. На кухні можна знайти чай та кавомашину. Також біля будиночку є тераса та барбекю з усім необхідним.

Другий кемпер також підходить для двох людей. Він з повноцінним душем. У кемпері є газова плита з духовкою та пічкою для піци, капсульна кавомашина, бойлер та холодильник з морозильною камерою. На терасі є гриль та місця для відпочинку.

Ціни: 2650 грн за 2 гостей у будній день, 3000 грн за 2 гостей у вихідний день.

Де: Гідропарк, Броварський проспект 2.

Фото: Мінімаліст