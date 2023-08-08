Через агресію рф в Україні постраждали 763 об’єкти культурної спадщини — МКІП

За період повномасштабного вторгнення росії в Україну пошкоджено або зруйновано 763 об’єкти культурної спадщини.

Інформацію станом на 25 липня 2023 року повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики.

Зазначається, що серед пошкоджених або зруйнованих об’єктів національного значення — 105 пам’яток, місцевого значення — 595, щойно виявлених — 63.

Пам’ятки архітектури серед них становлять 241 об’єкт, архітектури та містобудування — 218, історії — 185, архітектури та історії — 28, монументального мистецтва — 19, містобудування та монументального мистецтва — 17, археології — 18, архітектури, містобудування та історії — 27, містобудування — 5, науки й техніки — 2, садово-паркового мистецтва — 1, архітектури, містобудування та монументального мистецтва — 1, архітектури та монументального мистецтва — 1.

Згідно з інформацією ОВА, з початку повномасштабного вторгнення рф повністю зруйновані 23 пам’ятки, частково пошкоджені 625 пам’яток, ступінь пошкодження 115 об’єктів залишається невідомим.

Пам’ятки культурної спадщини пошкоджені або зруйновані в 15 областях. Найбільше — у Харківській (207), Донецькій (100) та Херсонській областях (76).

Фото: Сергій Прокопенко, Ґвара Медіа