Чотири українські заклади номінували на міжнародну премію Restaurant & Bar Design Awards

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Ірина Маймур
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У шорт-листі конкурсу дизайнів закладів харчування та барів Restaurant & Bar Design Awards 2023 опинилися чотири українські дизайн-проєкти.

Про це повідомляє Pragmatika.

Які саме заклади номінували:

  • одеську джелатерію Tanu від Sivak+Partners, дизайн якої поєднує традиційну для старої архітектури міста стелю та суцільну металеву хвилю вздовж стіни;
  • львівський ресторан Babo Gardens від Belenko Design із вінтажними меблями й садом просто неба;
  • ресторан 88 Local на базі готелю HAY Hotel в Буковелі. Його дизайном у природних відтінках і яскравими акцентами займалися YOD Group;
  • одеський ресторан Virgin Izakaya від Yodezeen, в інтер’єрі якого багато червоного кольору, натурального дерева, голого бетону, акцентного світла і притаманних Японії елементів декору.

Премію Restaurant & Bar Design Awards заснував у 2008 році Марко Ребора за підтримки головного редактора Wallpaper — Тоні Чемберса.

Цьогорічна церемонія нагородження пройде 19 жовтня в Лондоні.

Фото: Yodezeen, YOD Group, Babo Gardens, Sivak+Partners

Опубліковано: 08 серпня 2023
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