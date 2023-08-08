Чотири українські заклади номінували на міжнародну премію Restaurant & Bar Design Awards

У шорт-листі конкурсу дизайнів закладів харчування та барів Restaurant & Bar Design Awards 2023 опинилися чотири українські дизайн-проєкти.
Про це повідомляє Pragmatika.
Які саме заклади номінували:
- одеську джелатерію Tanu від Sivak+Partners, дизайн якої поєднує традиційну для старої архітектури міста стелю та суцільну металеву хвилю вздовж стіни;
- львівський ресторан Babo Gardens від Belenko Design із вінтажними меблями й садом просто неба;
- ресторан 88 Local на базі готелю HAY Hotel в Буковелі. Його дизайном у природних відтінках і яскравими акцентами займалися YOD Group;
- одеський ресторан Virgin Izakaya від Yodezeen, в інтер’єрі якого багато червоного кольору, натурального дерева, голого бетону, акцентного світла і притаманних Японії елементів декору.
Премію Restaurant & Bar Design Awards заснував у 2008 році Марко Ребора за підтримки головного редактора Wallpaper — Тоні Чемберса.
Цьогорічна церемонія нагородження пройде 19 жовтня в Лондоні.
Фото: Yodezeen, YOD Group, Babo Gardens, Sivak+Partners