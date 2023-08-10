Рівненська компанія створила застосунок для італійського дому моди Fendi

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Ірина Маймур
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Рівненська компанія Habitat розробила мобільний застосунок для італійського дому моди Fendi.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Habitat займається цифровими продуктами, зокрема веб- та графічним дизайном, а також розробкою брендів. За п’ять років роботи вони навіть виростили компанію-«єдиноріг» із мільярдними доходами. До того ж Habitat працює над соціальними проєктами й бере на практику студентів з обласних вишів.

«Створюючи інновації сьогодні, вони формують середовище існування людини в майбутньому. А ще розвивають на Рівненщині ІТ-кластер та правильно позиціонують нашу область на світовій арені», — зазначив Віталій Коваль.

Фото: Віталій Коваль

Опубліковано: 10 серпня 2023
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