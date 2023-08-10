Рівненська компанія створила застосунок для італійського дому моди Fendi

Рівненська компанія Habitat розробила мобільний застосунок для італійського дому моди Fendi.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Habitat займається цифровими продуктами, зокрема веб- та графічним дизайном, а також розробкою брендів. За п’ять років роботи вони навіть виростили компанію-«єдиноріг» із мільярдними доходами. До того ж Habitat працює над соціальними проєктами й бере на практику студентів з обласних вишів.

«Створюючи інновації сьогодні, вони формують середовище існування людини в майбутньому. А ще розвивають на Рівненщині ІТ-кластер та правильно позиціонують нашу область на світовій арені», — зазначив Віталій Коваль.

Фото: Віталій Коваль