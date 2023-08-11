Кияни розробили електроквадроцикл HIMAKS. 5 машин уже відправили на фронт

Київські розробники створили електроквадроцикл HIMAKS із запасом ходу 150 км.

З його допомогою можна доставляти до 300 кг вантажу разом з екіпажем, зокрема, евакуйовувати поранених із поля бою, пише dev.ua.

Електроквадроцикл має два змінних акумулятори LG — основний і додатковий. Розробники купують їх у столичної компанії-підрядника. Якщо щось трапилось із квадроциклом, обидва акумулятори можна зняти за 15 секунд.

Вартість квадроцикла — від 400 000 грн.

Наразі виробництво машин базується в Києві. Тут електроквадроцикли створюють кілька десятків конструкторів та розробників. Уже 5 моделей HIMAKS були відправлені на фронт.

Сьогодні вдається виготовляти декілька електроквадроциклів на місяць. У майбутньому розробники хочуть випускати до 100 транспортних засобів.

Нині компанія шукає в команду майстрів з електрики та зварювання.

Фото: dev.ua