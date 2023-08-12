В Одесі офіційно відкрили пляжі та дозволили купатися у морі

В Одесі офіційно відкрили 6 пляжів та дозволили купатися у морі.

Про це повідомили в Одеській ОВА.

Перші відкриті зони:

пляж Калетон

Інклюзивний пляж

Муніципальний пляж (район 14 Фонтану)

Пляж «Ікра»

Пляж «Чайка»

Муніципальний пляж (район 10 Фонтану)

Додається, що список з часом буде доповнюватися. Перебування людей на пляжах допускається з 08:00 до 20:00.

В ОВА наголосили, що під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів, на берегових спорудах (пірсах, хвилеломах), поза межами зон для купання перебування людей заборонено.

На відкритих зонах для купання обов’язкова наявність рятувального човна та захисних сітчастих огорож від вибухонебезпечних предметів.

Фото: Unsplash\Sean Oulashin