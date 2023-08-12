В Одесі офіційно відкрили пляжі та дозволили купатися у морі

В Одесі офіційно відкрили 6 пляжів та дозволили купатися у морі.
Про це повідомили в Одеській ОВА.
Додається, що список з часом буде доповнюватися. Перебування людей на пляжах допускається з 08:00 до 20:00.
В ОВА наголосили, що під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів, на берегових спорудах (пірсах, хвилеломах), поза межами зон для купання перебування людей заборонено.
На відкритих зонах для купання обов’язкова наявність рятувального човна та захисних сітчастих огорож від вибухонебезпечних предметів.
Фото: Unsplash\Sean Oulashin