В Одесі офіційно відкрили пляжі та дозволили купатися у морі

257
Валерія Гуржий
share share

В Одесі офіційно відкрили 6 пляжів та дозволили купатися у морі.

Про це повідомили в Одеській ОВА.

Перші відкриті зони:

  • пляж Калетон
  • Інклюзивний пляж
  • Муніципальний пляж (район 14 Фонтану)
  • Пляж «Ікра»
  • Пляж «Чайка»
  • Муніципальний пляж (район 10 Фонтану)

Додається, що список з часом буде доповнюватися. Перебування людей на пляжах допускається з 08:00 до 20:00.

В ОВА наголосили, що під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів, на берегових спорудах (пірсах, хвилеломах), поза межами зон для купання перебування людей заборонено.

На відкритих зонах для купання обов’язкова наявність рятувального човна та захисних сітчастих огорож від вибухонебезпечних предметів.

Фото: Unsplash\Sean Oulashin

Опубліковано: 12 серпня 2023
share share
На Рейтарській відкривається винний бар "Каштан" На Рейтарській відкривається винний бар "Каштан" На Подолі 200-річний будинок огородили будівельним парканом На Подолі 200-річний будинок огородили будівельним парканом У Львові хочуть побудувати готель у історичній частині міста У Львові хочуть побудувати готель у історичній частині міста Кияни розробили електроквадроцикл HIMAKS. 5 машин уже відправили на фронт Кияни розробили електроквадроцикл HIMAKS. 5 машин уже відправили на фронт Київські архітектори створили проєкт Музею води, аквапарку й дослідницького центру на березі Дніпра Київські архітектори створили проєкт Музею води, аквапарку й дослідницького центру на березі Дніпра У Черкасах розкопали одну з будівель «литовського» замку XVI століття У Черкасах розкопали одну з будівель «литовського» замку XVI століття Як виглядає міст-хвиля, який будують на Оболоні Як виглядає міст-хвиля, який будують на Оболоні Пожежі на окупованому Джарилгачі знищили екосистему заповідної зони острова Пожежі на окупованому Джарилгачі знищили екосистему заповідної зони острова
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.