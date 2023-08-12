У серпні очікується найпотужніший зорепад року: коли його можна буде побачити

У серпні очікується найпотужніший зорепад року, більш відомий як зорепад Персеїди.

Про це пише The Guardian.

Метеоритна злива активна з середини липня до кінця серпня, але пік дощу припаде на ніч з 12 на 13 серпня. У цей час у небі можна буде побачити більш, ніж 100 падаючих зірок на годину.

Очікується, що метеоритний дощ цьогоріч буде добре видно, адже Місяць перебуватиме у фазі спадання і його світло не перешкоджатиме видимості.

13 серпня о 4:30 почнеться пряма трансляція Персеїди.

Персеїди — один із найпотужніших метеорних потоків. Названий за сузір'ям Персея, де розташований його радіант. Зорепад є процесом згорання метеоритів в атмосфері Землі.

Фото: Unsplash\Michał Mancewicz