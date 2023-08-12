До Дня незалежності "Укрзалізниця" запустила додаткові поїзди між Києвом та Львовом

"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси поїзда №191/192 Київ - Львів на пікові дати 21 та 23 серпня.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Відправка новенькими вагонами з кондиціонуванням о 07:05 з Києва, прибуття до Львова о 17:03. Зворотно зі Львова - о 13:15 і прибуття до Києва о 22:05.

Крім того, "Укрзалізниця" призначає додаткові рейси поїзда №163/164 Київ - Львів, поїздка яким буде також зручною для харків'ян (у застосунку треба обрати подорож з пересадкою №63 Харків - Київ + №163 Київ - Львів). Відправка з Києва 14, 15 та 16 серпня о 06:28, прибуття до Львова о 13:58 (16 серпня - о 13:40). Зворотно поїзд відправлятиметься зі Львова в ті ж дати о 14:50 і прибуватиме до Києва о 22:27.

Фото: Укрзалізниця