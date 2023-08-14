Піца із салом або дерунами: у Києві з’явився сервіс доставки «Піца як пісня»

У Києві запрацював новий сервіс доставки «Піца як пісня».

Він пропонує понад 20 видів піци (подекуди доволі неочікуваних), а також закуски та страви для компанії. Пропонують поєднувати дві пристрасті — їжу та українську музику, тож до страв рекомендують особливий плейлист.

У меню страви названі на честь українських народних пісень. Піцу «Цвіте терен» готують із моцарелою, беконом, печерицями, пепероні та маслинами, а піцу «Водограй» із печеним сомом, кисломолочним сиром та бальзамічним кремом.

Серед несподіваних рецептів — піца «Дерун» із моцарелою, часником та дерунами, піца «Борщ» із картоплею, буряком, квасолею та сметаною, а також піца із 4 видами сала.

Є різноманітні сети для компанії, декілька закусок (крильця та бургери), картопля по-селянськи. Також доставляють мариновані овочі та сирники.

Ціни: піца «Весільна Марічка» с моцарелою, фетою та соусом Альфредо — 215 грн, піца із 4 видами сала та пармезаном — 245 грн, піца «Борщ» — 295 грн, піца «На горі два дубки» з моцарелою, капустою, домашньою ковбасою, хроном та печерицями — 315 грн, картопля по-селянськи зі шкварками — 115 грн, сирники — 135 грн.

Режим роботи: замовлення приймають з 11:00 до 21:00, замовлення доставляють з 12:00 до 22:00.

Вартість доставки — 50 гривень, мінімальна вартість замовлення — 300 гривень.

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Фото: «Піца як пісня»