Який вигляд має "Мрія" через півтора роки після знищення – фото

Фахівці державного підприємства "Антонов" знімають деталі, що збереглися, з найбільшого літака у світі Ан-225 "Мрія". Ці запчастини можуть допомогти у будівництві нової версії авіалайнера, якщо таке рішення буде прийнято.

Про це пише Avianews.

Видання "Аеровокзал" поділилися ексклюзивними кадрами, як "Мрія" виглядає зараз — 1,5 роки після того, як літак був пошкоджений настільки, що його відновлення стало неможливим.

"Мрія", яка існувала в єдиному екземплярі, була знищена в аеропорту Гостомель під час російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Хоча з Ан-225 демонтували крило та хвостове оперення, у силуеті фюзеляжу все ще вгадуються контури найбільшого у світі літака.

Найбільше під час бойових дій постраждала носова частина авіалайнера. Пожежа знищила кабіну пілотів з усім обладнанням, носову секцію фюзеляжу, двигун, шасі та частину крила.

Фото: Ігор Лесів, aerovokzal.net