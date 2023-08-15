Який вигляд має "Мрія" через півтора роки після знищення – фото

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Валерія Гуржий
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Фахівці державного підприємства "Антонов" знімають деталі, що збереглися, з найбільшого літака у світі Ан-225 "Мрія". Ці запчастини можуть допомогти у будівництві нової версії авіалайнера, якщо таке рішення буде прийнято.

Про це пише Avianews.

Видання "Аеровокзал" поділилися ексклюзивними кадрами, як "Мрія" виглядає зараз — 1,5 роки після того, як літак був пошкоджений настільки, що його відновлення стало неможливим.

"Мрія", яка існувала в єдиному екземплярі, була знищена в аеропорту Гостомель під час російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Хоча з Ан-225 демонтували крило та хвостове оперення, у силуеті фюзеляжу все ще вгадуються контури найбільшого у світі літака.

Найбільше під час бойових дій постраждала носова частина авіалайнера. Пожежа знищила кабіну пілотів з усім обладнанням, носову секцію фюзеляжу, двигун, шасі та частину крила.

Фото: Ігор Лесів, aerovokzal.net

Опубліковано: 15 серпня 2023
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