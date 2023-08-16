На Позняках відкрили бар-кавʼярню «Основа» із кавою та коктейлями

78
Ірина Маймур
share share

Бар-кавʼярню «Основа» відкрили на Позняках, пише Posteat.

Власники закладу обрали таку назву, адже їхня кав’ярня є не просто місцем, де можна насолодитися кавою. Вона — основа для творчості, культурного обміну і співпраці між людьми.

««Основа» стала не тільки кав’ярнею, але й місцем, де формуються нові ідеї, виникають проєкти й народжуються мистецькі колаборації. Це місце, де можна зустріти думаючих і творчих людей, які мають спільну мету — зробити світ кращим», — розповідають у закладі.

У закладі використовують кавове зерно власної обсмажки від ростерії Spark. Окрім кавової класики, тут є популярні класичні коктейлі. Також пропонують червоні та білі вина й Prosecco.

Ціни: Clover club — 160 грн, New York Sour — 160 грн, Aperol Spritz — 150 грн, Prosecco — 80 грн, флет уайт — 60 грн, айс лате — 70/80 грн, лимонад — 60/70 грн

Адреса: вул. Княжий затон, 9

Режим роботи: щодня з 08:00 до 21:00

Instagram

Фото: «Основа»

Опубліковано: 16 серпня 2023
share share
На Воздвиженці відкрили коктейль-бар Pachey із терасою і тематичними коктейлями На Воздвиженці відкрили коктейль-бар Pachey із терасою і тематичними коктейлями У "Київ Цифровий" запустили опитування щодо проблем з громадським транспортом У "Київ Цифровий" запустили опитування щодо проблем з громадським транспортом З'явилися перші кадри нового мультфільму Хаяо Міядзакі З'явилися перші кадри нового мультфільму Хаяо Міядзакі «Укрзалізниця» продовжила курсування «гірських шатлів» до кінця літа «Укрзалізниця» продовжила курсування «гірських шатлів» до кінця літа «Київавтодор» замовив ремонт дороги на Кільцевій за 970 мільйонів гривень. На деякі матеріали ціни завищені вдвічі «Київавтодор» замовив ремонт дороги на Кільцевій за 970 мільйонів гривень. На деякі матеріали ціни завищені вдвічі Мешканці Рейтарської виступили проти нового муралу на будинку: чому Мешканці Рейтарської виступили проти нового муралу на будинку: чому Біля озера Тельбін з’явився мінісад декоративних соняшників: фото Біля озера Тельбін з’явився мінісад декоративних соняшників: фото На Полтавщині знайшли скіфське золото, якому 2600 років На Полтавщині знайшли скіфське золото, якому 2600 років
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.