На Позняках відкрили бар-кавʼярню «Основа» із кавою та коктейлями

Бар-кавʼярню «Основа» відкрили на Позняках, пише Posteat.

Власники закладу обрали таку назву, адже їхня кав’ярня є не просто місцем, де можна насолодитися кавою. Вона — основа для творчості, культурного обміну і співпраці між людьми.

««Основа» стала не тільки кав’ярнею, але й місцем, де формуються нові ідеї, виникають проєкти й народжуються мистецькі колаборації. Це місце, де можна зустріти думаючих і творчих людей, які мають спільну мету — зробити світ кращим», — розповідають у закладі.

У закладі використовують кавове зерно власної обсмажки від ростерії Spark. Окрім кавової класики, тут є популярні класичні коктейлі. Також пропонують червоні та білі вина й Prosecco.

Ціни: Clover club — 160 грн, New York Sour — 160 грн, Aperol Spritz — 150 грн, Prosecco — 80 грн, флет уайт — 60 грн, айс лате — 70/80 грн, лимонад — 60/70 грн

Адреса: вул. Княжий затон, 9

Режим роботи: щодня з 08:00 до 21:00

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Фото: «Основа»