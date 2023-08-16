На Воздвиженці відкрили коктейль-бар Pachey із терасою і тематичними коктейлями

На Воздвиженці відкрили коктейль-бар Pachey, пише PostEat.

Як зазначають власники закладу, його філософія та місія полягає у відкритті для гостей чогось нового, у спонуканні до сміливості та експериментів.

Декор залу створював стріт-арт художник Гордій.

Літня тераса Pachey виходить на мальовничу Воздвиженку.

Окрім традиційної барної карти, раз на тиждень до меню закладу додають тематичні коктейлі.

Ціни: Americano (не плутати з кавою) — 170 грн, Martini Royal — 160 грн, Campari Tonic — 160 грн, Negroni Sbagliato — 200 грн

Адреса: вул. Кожум’яцька, 10А

Режим роботи: вт-нд 14:00-22:00

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Фото: Pachey