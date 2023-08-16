На Воздвиженці відкрили коктейль-бар Pachey із терасою і тематичними коктейлями

На Воздвиженці відкрили коктейль-бар Pachey, пише PostEat.
Як зазначають власники закладу, його філософія та місія полягає у відкритті для гостей чогось нового, у спонуканні до сміливості та експериментів.
Декор залу створював стріт-арт художник Гордій.
Літня тераса Pachey виходить на мальовничу Воздвиженку.
Окрім традиційної барної карти, раз на тиждень до меню закладу додають тематичні коктейлі.
Ціни: Americano (не плутати з кавою) — 170 грн, Martini Royal — 160 грн, Campari Tonic — 160 грн, Negroni Sbagliato — 200 грн
Адреса: вул. Кожум’яцька, 10А
Режим роботи: вт-нд 14:00-22:00
Фото: Pachey