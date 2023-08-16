Кава, лимонади й солодощі: біля «Печерської» відкрили кав’ярню 20/22 Avenue Coffee

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Ірина Маймур
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Кав’ярня 20/22 Avenue Coffee розпочала роботу на бульварі Лесі Українки, пише The Village Україна.

У закладі пропонують класичні кавові напої, фільтр-кава та лимонади. До них можна замовити паштейші, профітролі, тістечка й інші солодощі.

20/22 Avenue Coffee має посадкові місця всередині та літній майданчик.

Ціни: еспресо — 43 грн, допіо — 53 грн, капучино — 58 грн, фільтр-кава — 53 грн, еспресо-тонік — 68 грн, лимонад — 69/99 грн, паштейш — 75 грн

Адреса: бульвар Лесі Українки, 20/22

Режим роботи: 08:30–20:30 (по буднях), 09:30–20:30 (у вихідні)

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Фото: 20/22 Avenue Coffee

Опубліковано: 16 серпня 2023
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