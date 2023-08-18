У Львові відкриють скульптурний маршрут. Одна з робіт присвячена бодішеймінгу

У Стрийському парку у Львові 18 серпня відкривають скульптурний маршрут у межах тижня скульпури. Про це повідомляє Львівська міська рада.

Загалом в парку встановлять 8 скульптур українських та закордонних митців. Вони стоятимуть там до листопада 2024 року. Усі скульптури зроблені зі сірого граніту з українських кар’єрів.

Ґрунти та рослинність не постраждають завдяки використанню спеціальних простих конструкцій фундаментів.

За словами співорганізатора Павла Гудімова, «особлива увага» громадськості прикута до скульптури Василя Корчового “Впевнена”, який виступає проти стереотипного уявлення щодо жіночого тіла.

Фото: Павло Гудімов, ЛМР