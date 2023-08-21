«Демократичний містяк» із борщем, котлетою і пюре: на Львівській площі відкрили «Міську їдальню»

У сьомому корпусі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, що на Львівській площі, запрацював новий заклад «Міська їдальня».

Його відкрили Слава Балбек («Дилетант», «Дублер»), Олена й Олег Хромови («Протагоніст»), а також ще один партнер-підприємець, пише The Village Україна.

Слава Балбек описує заклад як «демократичний містяк».

«Це буквально гречка, котлета та пюре. Коли ти взяв піднос, пішов на лінію роздачі та вказав пальцем, що ти будеш. Але, звісно ж, із сучасним дизайном, кльовою командою та фільтр-кавою», — пояснив він.

Ідея відкрити «Їдальню» виникла ще три роки тому, однак втілити її вдалося лише зараз.

Ціни: борщ — 90 грн, окрошка з куркою — 80 грн, салат із буряком і фетою — 50 грн, котлета по-київськи — 90 грн, гречана каша — 40 грн, лазанья з болоньєзе — 90 грн, фарширований перець — 90 грн, фільтр — 60 грн, кисіль — 45 грн

Адреса: Львівська площа, 14

Режим роботи: щодня

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Фото: Слава Балбек