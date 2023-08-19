На Дніпровській набережній відкрився заклад Doggeriz з великим вибором бургерів та сендвічів

22
Валерія Гуржий
share share

У Києві в ЖК River Stone на Дніпровській набережній відкрився заклад Doggeriz, де є великий вибір хот-догів, сендвічів та бургерів.

Це вже четвертий заклад мережі у Києва та другий на лівому березі. У меню є вегетеріанські страви, а також "антибургери", тобто бургери без булочки. Випити у закладі можна каву, фруктові фреші або замовити алкогольні коктейлі.

Ціни: бургер з котлетою з мармурової яловичини Double Trouble – 259 грн, чізбургер з рослинною котлетою – 299 грн, хот-дог із соусом дор блю – 189 грн, картопля фрі – 80 грн, капучино – 60 грн, коктейль Aperol Spritz – 165 грн, сирники - 160 грн.

Де: ЖК River Stone, Дніпровська набережна, 14.

Графік роботи: 09:00-22:00

Instagram

Фото: Doggeriz

Опубліковано: 19 серпня 2023
share share
Дивіться, який вигляд може мати тренувальна база для дітей на Йорданському озері Дивіться, який вигляд може мати тренувальна база для дітей на Йорданському озері Хрещатик на тиждень перекриють: як курсуватиме громадський транспорт Хрещатик на тиждень перекриють: як курсуватиме громадський транспорт Зі сніданками, ланчами та авторськими коктейлями: у ЖК "Паркові Озера" відкрився Hugge bar bistro Зі сніданками, ланчами та авторськими коктейлями: у ЖК "Паркові Озера" відкрився Hugge bar bistro На вулиці Кирилівській обмежать рух трамваїв через ремонт колій На вулиці Кирилівській обмежать рух трамваїв через ремонт колій У ТРЦ Lavina Mall відкрився корнер Greek Hous У ТРЦ Lavina Mall відкрився корнер Greek Hous Як приготувати буріто вдома: рецепт від шеф-кухаря Як приготувати буріто вдома: рецепт від шеф-кухаря Забудовник відновив будівництво ЖК впритул до Солом’янського парку Забудовник відновив будівництво ЖК впритул до Солом’янського парку Чи можуть видавати повістки на пляжах та блокпостах Чи можуть видавати повістки на пляжах та блокпостах
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.