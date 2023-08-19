На Дніпровській набережній відкрився заклад Doggeriz з великим вибором бургерів та сендвічів

У Києві в ЖК River Stone на Дніпровській набережній відкрився заклад Doggeriz, де є великий вибір хот-догів, сендвічів та бургерів.

Це вже четвертий заклад мережі у Києва та другий на лівому березі. У меню є вегетеріанські страви, а також "антибургери", тобто бургери без булочки. Випити у закладі можна каву, фруктові фреші або замовити алкогольні коктейлі.

Ціни: бургер з котлетою з мармурової яловичини Double Trouble – 259 грн, чізбургер з рослинною котлетою – 299 грн, хот-дог із соусом дор блю – 189 грн, картопля фрі – 80 грн, капучино – 60 грн, коктейль Aperol Spritz – 165 грн, сирники - 160 грн.

Де: ЖК River Stone, Дніпровська набережна, 14.

Графік роботи: 09:00-22:00

Instagram

Фото: Doggeriz