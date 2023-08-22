Біля «Театральної» відкрили новий заклад мережі Konteyner Bar

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Ірина Маймур
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На вулиці Чикаленка запрацював десятий заклад мережі Konteyner Bar.

Спеціально для цього бару виготовили спеціальні келихи з літерою X. До того ж у закладі працюватиме вініловий програвач «для більш спокійної атмосфери», розповіли виданню The Village Україна у закладі.

У Konteyner X пропонують класичні сорти пива і крафтові варіанти, а також український крафтовий сидр. До напоїв можна замовити оливки, хамон, кеш’ю та сир.

Ціни: пиво Underwood Milky Mango — 69 грн, пиво Varvar Dream Catcher — 75 грн, пиво «Замкова гора» від «Правди» — 78 грн, пиво Mova від Stone Side by Side — 198 грн, сидр від 2085 Brewery — 96 грн

Адреса: вулиця Чикаленка, 11

Режим роботи: 15:00–22:00 (будні), 13:00–22:00 (вихідні)

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Фото: The Village Україна

Опубліковано: 22 серпня 2023
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