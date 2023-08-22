Дивіться, як виглядатиме книгарня-кавʼярня ReadEat, яку відкриють на Антоновича

1 вересня на вулиці Антоновича запрацює книгарня-кавʼярня ReadEat від засновника Concert.ua Дмитра Феліксова.

Про це він повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

ReadEat матиме два поверхи і займатиме площу 460 м², пише The Village Україна. Там розташують книгарню, кав’ярню й локацію для читань, зустрічей з авторами і музичних заходів. У кавʼярні можна буде замовити каву, вино й солодощі від українських виробників.

Книгарня вміщатиме понад вісім тисяч книжок. До того ж у ReadEat продаватимуть вініл. Окрім книгарні, власники створити сайт Readeat.com із тими ж книжками, що й у магазині на Антоновича.

З дня відкриття магазин спільно з фондом SavED допомагатиме школам наповнювати бібліотеки сучасними книгами українських і зарубіжних авторів. Перша мета — 250 000 гривень на п'ять шкільних бібліотек деокупованої Миколаївщини. Весь перший місяць Readeat виділятиме 5% з кожної проданої книги на цю ініціативу.

Адреса: вулиця Антоновича, 50

Режим роботи: щодня з 09:00 до 21:00

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Фото: The Village Україна