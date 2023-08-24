Історична стрічка «Довбуш» виходить у прокат у День Незалежності України

Пригодницько-історичний екшн «Довбуш» режисера Олеся Саніна виходить у широкий прокат 24 серпня.

Про це повідомили в Держкіно.

У стрічці йдеться про ватажка опришків, національного героя Олексу Довбуша, який разом зі своєю ватагою виборював право жити вільно на своїй землі. Події фільму розгортаються в Карпатах на початку XVIII століття, коли жорстоке правління польської шляхти змушує гуцулів тікати в гори.

Постановником фільму є Олесь Санін, відомий за стрічками «Мамай» і «Поводир». Роль Олекси Довбуша виконав Сергій Стрельников («Безславні кріпаки», «Невірна»). Також у фільмі зіграли Олексій Гнатковський (Іван Довбуш), Дар’я Плахтій (Марічка), Матеуш Косьцюкевіч (Пшелуський), Агата Бузек (Княгиня Яблуновська) та інші.

Фото: кадри з фільму «Довбуш»