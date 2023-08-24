Frolov і ДП «Антонов» запустили мерч, щоб зібрати кошти на відбудову «Мрії»

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Ірина Маймур
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До Дня Незалежності Frolov створив мерч для легендарного авіаційного бренду Antonov. Це перша колаборація державного підприємства «Антонов» з українським дизайнером.

Увесь прибуток із продажів передадуть на відбудову літака Ан-225 «Мрія», який у 2022 році знищили росіяни під час спроби захопити аеродром у Гостомелі.

До колекції увійшли футболки трьох дизайнів, світшот та худі.

Над принтами для одягу Frolov співпрацював з українським художником Вовою Воротньовим.

«Центральним графічним символом є цифра сім і три крапки. Вони відображають те, що відрізняє «Мрію» від будь-якого іншого літака у світі: шість двигунів (по три на кожному крилі) й семиколісне шасі», – розповідають у Frolov.

Увесь одяг виготовили на українській трикотажній фабриці «Роза». Колекцію можна придбати в ЦУМі та на сайті Frolov. Футболки вартують 45€, а світшот і худі 70€ та 90€.

Фото: Frolov

Опубліковано: 24 серпня 2023
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