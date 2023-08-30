Харківські школярі навчатимуться в метро

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Марія Іващук
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Харківські середньоосвітні школи почнуть навчальний рік у дистанційному режимі четвертого вересня. Частково учні проходитимуть навчання у приміщенні метрополітену.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов після зустрічі з батьками та вчителями.

Три-чотири рази на тиждень учні відвідуватимуть заняття у приміщеннях харківського метрополітену. Там зараз готують системи рекуперації повітря, освітлення та туалети.

У Харкові сформовано вже 60 таких класів на 1003 дитини.

Під навчальні класи відібрали п’ять станцій метро, повідомила голова департаменту освіти Ольга Деменко.

До метро школярів підвозитимуть на автобусі. Годуватимуть дітей безкоштовно.

Нагадаємо, що раніше у Харкові проводили ЛГБТ-прайд у метро, також там встановлювали головну новорічну ялинку.

Опубліковано: 30 серпня 2023
Харків
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