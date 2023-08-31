Як змінився ринок нерухомості в Карпатах за рік

Вартість купівлі нерухомості на заході України і далі зростає, про це повідомляє “Ліга Бізнес” з посиланням на слова одного з провідних львівських рієлторів Юрія Моцара.

"І це попри те, що частина людей, що заїхали минулого року, виїхали. Дуже багато було киян, харків'ян, дніпрян. І з усім тим, на первинному ринку ситуація перегріта", – каже рієлтор.

В межах Львова зростання триває майже темпами минулого року.

На купівлю на первинному ринку нерухомості ціни зросли за літо на 5-10%, тоді як за минулий рік – на 20%.

“В деяких позиціях ми вже обігнали Київ. Економклас, комфорт-клас наближається до київського. Інвестиція в 1100 доларів за квадрат – це найдешевше. Купівля квартири в новобудові з документами – від 1500 доларів", – каже Моцар.

В Ужгороді та Мукачеві – ситуація інша. Ціни, зі слів рієлтора Оксани Станко, у доларі залишились незмінними.

“Якщо будинок коштує 258 000 доларів, він так і коштує – 258 000 доларів, в доларі ціни не змінюються. В гривні – звісно, тут є стрибок на 40%", – каже рієлтор.

У гірській місцевості будинки продаються все ще дуже дорого, зазначають рієлтори.

"Ми взяли будинок в Надвірнянському районі, в середньому стані за 20 000 доларів. Там не було практично нічого. Головне, що сам будинок був міцний. Немає питань по будівлі. А вікна, опалення – робили наново. Разом вийшло 40 000 доларів. Це квартира в передмісті Києва", – каже переселенка Віта, яка рік тому купила будинок в Карпатах в Івано-Франківській області.