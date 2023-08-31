Суд повернув у власність держави палац Терещенків

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Марія Іващук
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Господарський суд Житомирської області повернув у державну власність палац Терещенків у селищі Червоне Житомирської області, який УПЦ московського патріархату використовувала в якості будівлі монастиря.

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.

У коментарі Суспільному адвокатка "Фундації спадку Терещенків" Ірина Челяєва сказала, що на її думку, це рішення — торжество справедливості.

Палац Терещенків у Червоному збудований на початку XIX століття на замовлення польського шляхтича Адольфа Норберта Еразма Грохольського, який володів селом. Нині будівля перебуває в напівзруйнованому стані.

Понад 20 років він перебував у власності Свято-Різдва Христового Червонського жіночого монастиря, який входить до УПЦ МП. Будівлю передали в безоплатне користування монастиря ще у 2000 році за рішенням селищної ради.

Місцева влада Червоного виступає за повернення палацу у власність громади. Там стверджують, якщо його повернути у власність громади — можна домогтись того, щоб він став культурною спадщиною національного рівня і був відреставрований.

Фото: Житомирська обласна прокуратура

Опубліковано: 31 серпня 2023
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