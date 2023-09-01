Сніданки, боули та десерти: біля «Іподрому» перезапустили кафе Bloom

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Ірина Маймур
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На території житлового комплексу «Ліко-Град» перезапустили кафе Bloom. Тепер заклад має нову концепцію, меню та дизайн.

Перепуском займався Яшві Тріпатхі («Гімалая», Balu, Samsara), пише The Village Україна.

У новому дизайні закладу відтворили атмосферу «літньої кухні в бабусі», використовуючи перероблені меблі.

В оновленому кафе пропонують сніданки, боули, сендвічі, круасани, перші та основні страви, десерти й каву. Там є смаколики і для тварин, зокрема беззернове печиво і цукерки з качкою.

Ціни: сирники з кокосовим йогуртом та карамелізованим персиком – 198 грн, боул з креветками – 298 грн, веганський боул – 175 грн, мелт з ростбіфом – 225 грн, мітболи з рисом – 255 грн, курка з горіховим соусом та кіноа – 245 грн, фільтр-кава – 60 грн

Адреса: вулиця Михайла Ломоносова, 46/1

Режим роботи: 8:00–21:00 (будні), 9:00–22:00 (вихідні)

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Фото: Bloom

Опубліковано: 01 вересня 2023
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