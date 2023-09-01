В Україні представили перший жіночий бронекостюм власного виробництва

В Україні вперше представили анатомічний жіночий бронекостюм «Рута Люта».
Його створив український виробник сучасного технологічного бронезахисту «Українська Броня», повідомляє «Жіночий ветеранський рух».
Від чоловічого костюм відрізняється бронежилетом. Його розробили з урахуванням анатомії і фізіології жіночого тіла.
Бронекостюм значно легший за чоловічий і має збільшену на 500 % площу протиуламкового захисту порівняно з балістичними плитами. Це суттєво підвищує шанси уникнути поранень в умовах бойових дій, зазначають виробники.
Костюм має кишеню для балістичної плити, яку винесли назовні. Це робить виріб комфортнішим для тривалого носіння та допомагає уникнути натирання і порушення кровообігу в області грудей, пояснюють у компанії.
Костюм складається з бронежилета, окремих модулів, що забезпечують захист шиї, плечей, живота, паху та зовнішньої частини стегон, а також броньованого розвантажувального пояса з плечовими лямками.
Костюм представлений у 4 розмірах: XS, S, M, L та підійде для жінок будь-якої статури.
Придбати бронекостюм «Рута Люта» можна на сайті виробника. Комплект не містить бронеплит, їх можна докупити окремо.
Фото: «Українська Броня»