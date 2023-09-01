В Україні представили перший жіночий бронекостюм власного виробництва

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Ірина Маймур
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В Україні вперше представили анатомічний жіночий бронекостюм «Рута Люта».

Його створив український виробник сучасного технологічного бронезахисту «Українська Броня», повідомляє «Жіночий ветеранський рух».

Від чоловічого костюм відрізняється бронежилетом. Його розробили з урахуванням анатомії і фізіології жіночого тіла.

Бронекостюм значно легший за чоловічий і має збільшену на 500 % площу протиуламкового захисту порівняно з балістичними плитами. Це суттєво підвищує шанси уникнути поранень в умовах бойових дій, зазначають виробники.

Костюм має кишеню для балістичної плити, яку винесли назовні. Це робить виріб комфортнішим для тривалого носіння та допомагає уникнути натирання і порушення кровообігу в області грудей, пояснюють у компанії.

Костюм складається з бронежилета, окремих модулів, що забезпечують захист шиї, плечей, живота, паху та зовнішньої частини стегон, а також броньованого розвантажувального пояса з плечовими лямками.

Костюм представлений у 4 розмірах: XS, S, M, L та підійде для жінок будь-якої статури.

Придбати бронекостюм «Рута Люта» можна на сайті виробника. Комплект не містить бронеплит, їх можна докупити окремо.

Фото: «Українська Броня»

Опубліковано: 01 вересня 2023
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