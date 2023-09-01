PepsiCo та Mars внесли до переліку міжнародних спонсорів війни

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Ірина Маймур
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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло американські корпорації PepsiCo та Mars до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Попри заяви про скорочення бізнесу, припинення рекламної діяльності і виробництва, компанії продовжують працювати в росії та сплачують податки до бюджету країни-агресорки.

Обидві компанії тільки збільшили свої доходи в росії у 2022 році. Так, виторг ТОВ «Пепсико Холдингс» за 2022-й зріс до $2,6 млрд (або 176,5 млрд руб.), зокрема чистий прибуток — на 333 %, до $525 млн, порівняно з 2021 роком. Податків до бюджету росії сплачено на понад $115 млн (або 8,29 млрд руб.).

У березні 2022-го компанія заявила про припинення рекламної діяльності та виробництва напоїв у росії. Однак вже в серпні 2022-го виробництво напоїв «7Up» та «Mirinda» під брендами «Evervess» та «Frustyle» відновилося.

У березні 2023-го компанія поновила виробництво напою «Pepsi» під брендами «Evervess» і «Любимый», а також запустила в країні новий бренд лимонаду під назвою «российский подарок».

Виторг ТОВ «Марс» за 2022 рік зріс до $2,5 млрд (або 176,5 млрд руб.), чистий прибуток — на 59 %, до $377 млн (або 27,2 млрд руб.), податків сплачено до бюджету росії на понад $93 млн (або 6,76 млрд руб.).

Фото: Ja San Miguel/Unsplash

Опубліковано: 01 вересня 2023
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