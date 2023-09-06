В Україні з’явилася перша онлайн-радіостанція аудіокниг Slúhavka

В Україні створили першу онлайн-радіостанцію аудіокниг Slúhavka.

Про це повідомляє видання «Детектор медіа».

Проєкт ставить перед собою завдання популяризувати українську літературу на внутрішньому та зовнішньому ринках, а також диджиталізувати друковані видання без скорочень чи адаптації.

Автори Slúhavka анонсують огляди книжок, інтерв’ю з авторами, літературні передачі, дитячу рубрику та професійно виготовлені аудіокниги. Контент будуть створювати на київській студії звукозапису.

Користувачі Slúhavka зможуть безоплатно слухати контент радіостанції на сайті, а також перелядати ексклюзивні матеріали, зокрема літературні програми та огляди книг, у записі на офіційному ютуб-каналі.

Над проєктом працюють Вікторія Ділай, Євген Москаленко, Віталій Микитенко та Сергій Бойко. До того ж до них доєдналися літературознавиця, редакторка мовознавчого проєкту «Р.І.Д.» і поетка Валерія Сергєєва, дикторка, теле- та радіоведуча Анна Заклецька, диктор, журналіст і радіоведучий «Українського радіо» й радіо «Промінь» Денис Денисенко, піарниця Марія Літинська, графічний дизайнер Арсен Шумейко та звукоінженер Максим Паніматченко.

Фото: Alphacolor/Unsplash