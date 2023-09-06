В Україні з’явилася перша онлайн-радіостанція аудіокниг Slúhavka

63
Ірина Маймур
share share

В Україні створили першу онлайн-радіостанцію аудіокниг Slúhavka.

Про це повідомляє видання «Детектор медіа».

Проєкт ставить перед собою завдання популяризувати українську літературу на внутрішньому та зовнішньому ринках, а також диджиталізувати друковані видання без скорочень чи адаптації.

Автори Slúhavka анонсують огляди книжок, інтерв’ю з авторами, літературні передачі, дитячу рубрику та професійно виготовлені аудіокниги. Контент будуть створювати на київській студії звукозапису.

Користувачі Slúhavka зможуть безоплатно слухати контент радіостанції на сайті, а також перелядати ексклюзивні матеріали, зокрема літературні програми та огляди книг, у записі на офіційному ютуб-каналі.

Над проєктом працюють Вікторія Ділай, Євген Москаленко, Віталій Микитенко та Сергій Бойко. До того ж до них доєдналися літературознавиця, редакторка мовознавчого проєкту «Р.І.Д.» і поетка Валерія Сергєєва, дикторка, теле- та радіоведуча Анна Заклецька, диктор, журналіст і радіоведучий «Українського радіо» й радіо «Промінь» Денис Денисенко, піарниця Марія Літинська, графічний дизайнер Арсен Шумейко та звукоінженер Максим Паніматченко.

Фото: Alphacolor/Unsplash

Опубліковано: 06 вересня 2023
share share
Один із найстаріших будинків Старої Деміївки збираються продати за 50 тисяч доларів Один із найстаріших будинків Старої Деміївки збираються продати за 50 тисяч доларів На Великій Житомирській запрацював десятий гриль-бар мережі Gremio Grill На Великій Житомирській запрацював десятий гриль-бар мережі Gremio Grill Кличко підтримав петицію про кондиціонери в громадському транспорті Кличко підтримав петицію про кондиціонери в громадському транспорті На Гончара відкрили кав’ярню 8/5 cafe з кавою, вином та коктейлями На Гончара відкрили кав’ярню 8/5 cafe з кавою, вином та коктейлями Ландшафтний заказник «Троєщинські луки» остаточно врятували від забудови Ландшафтний заказник «Троєщинські луки» остаточно врятували від забудови На ВДНГ відкрили кавʼярню-скейтшоп Coffee Spot На ВДНГ відкрили кавʼярню-скейтшоп Coffee Spot 6 проєктів, які реставрують старі хати та популяризують унікальну архітектуру в Україні 6 проєктів, які реставрують старі хати та популяризують унікальну архітектуру в Україні На Хмельницького відкрився заклад «Міністерство десертів» від команди «Міністерства шаурми» На Хмельницького відкрився заклад «Міністерство десертів» від команди «Міністерства шаурми»
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.