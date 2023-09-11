Від балеток до чобіт: 8 українських брендів взуття на осінь

Серпнева спека змінилася на вересневу прохолоду, а значить осінньому взуттю не довго залишилося чекати свого виходу. Зібрали українські бренди, у яких можна знайти трендову, теплу і зручну пару на осінь: від тендітних балеток до брутальних чобіт на різний бюджет.

«Ікос»

Луцький бренд «Ікос» — це родинна справа, історія якої нараховує вже понад 20 років. Усе почалося з Івана Ковальчука, який разом із дружиною Світланою взявся шити взуття в кімнаті гуртожитку. Роки кропіткої праці перетворили маленьку родинну справу на велике комп’ютеризоване виробництво взуття. І все завдяки сімейному підходу. Сімейність можна відслідкувати навіть у назві бренду, адже це перші літери імен засновників.

Якщо ви саме шукаєте взуття на осінь, обов’язково заглядайте до «Ікос». Серед наших беззаперечних фаворитів: мері джейн у коричневих кольорах на масивній підошві, руді балетки з квадратним мисом, T-bar кольору вишні та білі кеди із синьо-жовтим швом. Особливо радимо лімітовані лофери-сабо «Йду жити» в кольорах, що символізують особливі місця України, зокрема моделі в кольорах Фосфатних гір, Карпатських лісів, Олешківських пісків та Лемурійського озера.

Ціни: лофери-сабо «Йду жити» — 2600 грн, T-bar кольору вишні — 2800 грн, кеди із синьо-жовтим швом — 2240 грн

Де придбати: сайт , Луцьк, вул. Лесі Українки, 49

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Kachorovska

Родина Качоровських почала створювати взуття ще в далекому 1957 році. Засновниця сучасного бренда Kachorovska Аліна Качоровська — представниця третього покоління своєї сім’ї. Ще навчаючись в університеті, дівчина відкрила в столиці перше ательє. Там вона приймала замовлення, а взуття виготовляла мама Аліни в Житомирі. Згодом світ побачив бренд Kachorovska, який відомий не тільки в Україні, а й за її межами. Сьогодні він створює не лишень взуття, а й сумки та одяг.

Нещодавно бренд Kachorovska презентував новий дизайн своїх ковбойок із новою зручною колодкою. Наші фаворити — модель із молочної замшевої шкіри із червоним та блакитним окантуванням, а також пара з вінтажної шкіри золотого кольору.

Також гарними взуттєвими компаньйонами на осінь стануть чорні лофери з блиском та ботільйони по нозі блакитного, темно-червоного й медового відтінків.

Ціни: ковбойки Cherilyn з вінтажної шкіри золотого кольору — 6900 грн, ботільйони Blanca зі шкіри медового кольору — 6900 грн, ботільйони Blanca темно-червоні з блиском — 6900 грн, лофери Seleste чорні з блиском — 5900 грн

Де придбати: сайт ; Київ, вул. Велика Васильківська, 14; Київ, вул.Боричів Тік, 35А; Одеса, вул. Буніна, 19

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Melly

Молодіжний бренд Melly у 2001 році заснували творці Kachorovska. У його колекціях роблять ставку на трендовість та демократичні ціни. Водночас якість виробів так само, як і в Kachorovska, на вищому рівні. Взуття виготовляють виключно зі шкіри, використовуючи якісні матеріали й фурнітуру, а кожна пара має зручну для носіння колодку.

Головний хіт осіннього сезону від Melly — це балетки на ремінці з металевою пряжкою у формі серця. Кольори взуття можна обрати на свій смак: є рожевий металік, чорні та чорні з блиском. Також радимо звернути увагу на лофери з масивною підошвою з декоративним серцем.

Ціни: балетки Harty (рожевий металік, чорні або чорні з блиском) — 2990 грн, лофери Poppy — 3490 грн

Де придбати: сайт ; Київ, вул. Боричів Тік, 35А

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COOSH

Український бренд COOSH заснувала відома інфлюенсерка з Тернополя Аліна Френдій. Колекції марки створюють так, щоби з них можна було легко скласти сезонний базовий гардероб. Тож у COOSH є в буквально все, включно із взуттям.

Наші фаворити на осінь — туфлі на підборах із квадратним носом, вкорочені й високі шкіряні ковбойки, а також чорно-білі лофери.

Ціни: туфлі на підборах із квадратним носом — 3990 грн, лофери зі вставкою — 3200 грн, високі ковбойки з натуральної шкіри — 5500 грн, вкорочені ковбойки — 4200 грн

Де придбати: сайт; Київ, вул. Саксаганського, 22; Тернопіль, ТЦ «Подоляни», вул. Текстильна, 28Ч; Тернопіль, вул. Олени Кульчицької, 3; Львів, вул. Лесі Українки, 28

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Artell

Artell — це створена у 2014 році столична сімейна майстерня, що не лишень має широку лінійку в наявності, а й відшиває жіноче й чоловіче взуття на замовлення.

Взуття бренда робиться вручну, навіть прошивка підошви в кедах. Головними критеріями в створенні виробів власники називають бажання носити їх самому. Тому ретельно пропрацьовують не тільки дизайн, а і якість підкладки, м’якість устілок і зручність колодок.

Серед наших осінніх фаворитів Artell — чорно-білі шкіряні лофери, замшеві балетки шоколадного кольору та чорні сабо зі штучного хутра.

Ціни: чорні сабо зі штучного хутра — 3100 грн, чорно-білі лофери — 3800 грн, замшеві балетки шоколадного кольору — 3300 грн

Де придбати: etsy; Київ, вул. Велика Васильківська, 84

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HVÓYA

Бренд HVÓYA акцентує у своєму взутті на мікс комфорту, лаконічності й жіночності. Здебільшого їхні вироби спокійних і складних відтінків, у дусі 80-х і 90-х та мають підбори.

На осінь бренд пропонує невагомі балетки SUNLIGHT, декоровані прикрасою. Вона символізує сонце на світанку та зроблена вручну зі срібла 925 проби та позолоти 18 карат. Також гідні уваги балетки MOONLIGHT, DI й SATIE різних кольорів.

Ціни: балетки SUNLIGHT — 5800 грн, балетки MOONLIGHT — 5800 грн, балетки DI — 4100 грн, балетки SATIE — 4700 грн

Де придбати: сайт; Київ, вул. Велика Житомирська, 30А

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ESTRO

Уже понад 10 років український бренд взуття, сумок та аксесуарів ESTRO презентує із сезону в сезон нові колекції. Магазини марки можна відвідати вже в 11 містах України, зокрема в Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Вінниці, Житомирі, Рівному, Івано-Франківську, Чернівцях та Одесі.

Мʼякі лофери — одна з візитівок бренду й родзинка їхньої осінньої колекції. Також радимо звернути увагу на ковбойки з вінтажними потертостями та високі бежеві лофери.

Ціни: чорні лофери — 4550 грн (за знижкою), ковбойки з вінтажними потертостями — 5590 грн (за знижкою), високі бежеві лофери — 3750 грн (за знижкою)

Де придбати: сайт; Київ, вул. Антоновича, 176; Київ, Дніпровська набережна, 12; Київ, проспект Оболонський, 1Б; Київ, вул. Берковецька, 6Д; Київ, проспект Степана Бандери, 36; Київ, Кільцева дорога, 1; Київ, проспект Правди, 47; Київ, вул. Гната Хоткевича, 1В, а також у магазинах в 10 містах України

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TUEAM’S

Львівський бренд TUEAM’S вручну виготовляє трендові моделі взуття та сумок. Пропонуємо обирати на осінь вишукані балетки зі шкіряним шнурком. Їхня еластична підошва виготовлена з туніту. Це гума із додаванням шкіряних волокон, що надають підошві твердості і пластичності.

Ще одна супертрендова наразі модель від TUEAM’S — stretch boots у чотирьох кольорах. Найефектніше виглядають ботильйони в темно-червоному відтінку.